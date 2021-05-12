Ученые из нескольких стран обсудят сохранение культурных ценностей в Екатеринбурге 14 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Международная научная конференция "Диалоги о защите культурных ценностей" впервые состоится в Екатеринбурге. Участие в ней примут ученые и представители вузов из России, Казахстана и Филиппин, сообщили в пресс-службе Уральского государственного архитектурного университета, который является организатором мероприятия.

"В Екатеринбурге состоится I Международная научно-практическая конференция "Диалоги о защите культурных ценностей". Целью конференции является создание платформы для обсуждения вопросов и опыта по решению задач сохранения культурных ценностей, популяризации историко-культурного наследия и разработка рекомендаций по эффективному управлению в данной сфере, в соответствии с национальной стратегией развития Российской Федерации, продвижения государственного проекта "Культура", - сказали в пресс-службе.

В конференции примут участие специалисты, принимавшие участие в комплексных проектах по сохранению и реставрации объектов культурного наследия, как на территории России и ближнего зарубежья, так и в странах, пострадавших от локальных военных конфликтов последнего времени и перенесших природные катаклизмы. Конференция стартует 14 мая.

"За прошедшие десятилетия [в вузе] накоплен колоссальный материал по истории архитектуры Урала, послужившей основой для фондов университетского музея "Истории архитектуры и промышленной техники Урала", создана и усиленно работает кафедра истории искусств и реставрации, подготовившая более 200 архитекторов-реставраторов. Их труд позволил сохранить выдающиеся произведения уральского зодчества: Белогорский монастырь, Дом Севастьянова, комплекс зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, Собор Александра Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, уникальный деревянный дом из деревни Лучинкино и многие другие объекты", - отмечают в университете.

В конференции примут участие 95 спикеров, в том числе реставраторы арки в Пальмире. Ожидается, что в качестве слушателей к мероприятию присоединится более 100 человек.