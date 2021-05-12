На Филиппины доставили вторую партию вакцины "Спутник V"

БАНГКОК, 12 мая. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в среду на Филиппины. Трансляцию из Международного аэропорта Манилы вел правительственный телеканал PTV .

Данную партию власти Филиппин называют вторым компонентом к первоначально доставленным 1 мая пробным дозам, которые начали применять в республике 4 мая. В приоритетную группу получателей прививки вошли медицинские работники. Первая партия "Спутника V" была отправлена в несколько городов, входящих в Манильскую агломерацию.

Общее количество доставленных в страну доз различных вакцин достигло 7,77 млн, большинство из них произведены китайской фирмой Sinovac. По состоянию на 11 мая на Филиппинах было использовано 2,54 млн доз вакцин.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,11 млн, вылечились более 1,04 млн человек, умерли 18,7 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцин Moderna и "Спутник V", а также препаратов от американской компании Pfizer, британско-шведской фирмы AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech, а также Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.