"Спутник Лайт" может появиться в гражданском обороте через месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Производитель вакцины "Спутник Лайт" группа компаний "Р-Фарм" предполагает, что она появится в гражданском обороте через месяц. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор ГК "Р-Фарм" Василий Игнатьев в кулуарах Российского фармацевтического форума.

"Спутник Лайт" зарегистрирован Минздравом около 10 дней назад. Обычно в течение месяца после регистрации препарат поступает в гражданский оборот", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эта вакцина была зарегистрирована в России 6 мая. Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.