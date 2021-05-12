"Укрпочта" после гибели 8 млн пчел заявила, что прекратит перевозку насекомых

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. "Укрпочта" с 2022 года перестанет оказывать услуги по перевозке насекомых. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном в среду на сайте компании после появления в СМИ информации о гибели 8 млн пчел, которых пересылали из Закарпатья.

"Учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов (насекомых) автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги", - говорится в сообщении.

"Укрпочта" также выразила сожаление в связи с гибелью партии насекомых. "Нам очень жаль, что так произошло, однако перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями, в грузовике также есть доступ к воздуху. Степень ответственности и вопрос компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

О гибели 8 млн пчел сообщил во вторник журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. По его данным, пчеловоды из Иршавы и Виноградаря Закарпатской области отправили 8 млн насекомых заказчикам в специальных пакетах. Их общая стоимость на рынке составляет примерно 500 тыс. гривен (более $17 тыс.). Все пчелы погибли уже через несколько часов после отправки из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания, их гибель обнаружили в Ужгороде.