Пассажиров поезда, остановленного из-за схода вагонов в Карелии, отправят в Петрозаводск

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Пассажиров поезда №15 Мурманск - Москва "Арктика", который в среду остановился в Кондопоге из-за схода порожних товарных вагонов на станции Заделье, отправят автобусами в Петрозаводск. Об этом сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры.

"ОАО "РЖД" направлены автобусы для перевозки пассажиров в Петрозаводск, при необходимости им предоставят напитки, питание и выделят дополнительный поезд", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пассажиров поезда № 15, который был остановлен из-за аварии на станции Заделье, если они ехали до Петрозаводска, доставят из Кондопоги до пункта назначения автобусами. Для тех, чей поезд будет задержан из-за аварии на путях более чем на четыре часа, организуют питание. "Кроме того, по желанию пассажиров возврат и переоформление проездных документов будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов", - добавили в пресс-службе компании. Там также сообщили, что на текущий момент время задержки поезда № 15 составляет более четырех часов, № 91 Мурманск - Москва - более двух часов, № 16 Москва - Мурманск - более часа.

Свою проверку по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта также начал Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. По данным следствия, в результате схода вагонов произошел обрыв проводов. Ранее сообщалось, что авария привела к повреждению железнодорожного пути. Проверка проводится также северо-западной транспортной прокуратурой. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда.

По данным МЧС, в среду днем на станции Заделье в Кондопожском районе произошел сход 19 порожних товарных вагонов (по данным Октябрьской железной дороги, с рельс сошли 14 вагонов), пострадавших и последствий для окружающей среды нет, но в пути задерживаются три пассажирских поезда.

Маршрут поезда "Арктика" проходит через Мурманск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тверь и Москву. Время следования составляет около 1,5 суток.