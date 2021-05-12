Охват населения диспансеризацией в Пензенской области увеличится на 60%

ПЕНЗА, 12 мая. /ТАСС/. Диспансеризацию в 2021 году пройдут 352 тыс. жителей Пензенской области, что на 60% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил в среду на совещании врио зампредседателя правительства региона Вячеслав Космачев.

"При формировании плана на 2021 год мы исходили из того, что 22,4% населения Пензенской области должно быть охвачено диспансерным наблюдением - это 352 тыс. человек. За четыре месяца диспансеризацию прошли 176 тысяч жителей. То есть лечебные учреждения перешли к нормальному режиму работы по диспансеризации и профосмотрам, что подразумевает осмотр всеми специалистами, в том числе по узким направлениям", - отметил Космачев.

По его словам, в 2020 году из-за пандемии число прошедших диспансеризацию сократилось до 220 тысяч человек. Было выявлено 15,5 тыс. заболеваний, в том числе 6,5 тыс. случаев болезней системы кровообращения, 2,5 тыс. случаев болезней эндокринной системы, более 200 злокачественных новообразований. Космачев также отметил рост факторов риска здоровью, которые выявляют в ходе осмотра врачи, среди них снижение физической активности, нерациональное питание и увеличение избыточной массы тела.

По его словам, в ближайшие полтора месяца планируется дополнительно привлечь к работе на осмотрах около 50 специалистов. "Это достаточно сложная для нас задача внутреннего перераспределения кадров. Эти специалисты есть только в стационарном звене. Сейчас мы ведем переговоры с институтом усовершенствования врачей в том числе по работникам кафедр, которые на условиях совместительства будут переходить в амбулаторную сеть", - отметил Космачев, добавив, что эту работу планируется завершить до 1 июля.