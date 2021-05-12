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Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"

Заместителями председателя набсовета стали помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества "Знание". Об этом сообщила в среду пресс-служба организации.

"В Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

В организации уточнили, что генеральным директором общества "Знание" избран основатель холдинга "Нетология групп" и обучающего онлайн-сервиса "Фоксфорд", а также победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссияФурсенко, Андрей АлександровичКириенко, Сергей ВладиленовичОрешкин, Максим СтаниславовичДуханина, Любовь Николаевна
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