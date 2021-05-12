Число записей на вакцинацию через портал госуслуг достигло почти 1 млн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Жители России почти 1 млн раз использовали Единый портал госуслуг для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после отчета премьера РФ Михаила Мишустина о работе правительства перед Государственной думой.

"Через Госуслуги в прошлом году получено более 230 млн госуслуг и сервисов, это почти на 50% больше, чем годом ранее, в пике на портале в секунду обрабатывалось более 7 тыс. запросов пользователей <...> Особой популярностью пользовались услуги по получению президентских выплат на детей - 28 млн обращений. Предоставлением доступа к больничным листам воспользовались 16,8 млн раз, 4,5 млн заявлений получено для регистрации безработных граждан, онлайн-записью на вакцинацию через Госуслуги воспользовались почти миллион раз - зарегистрировано 985 тыс. обращений для предоставления данного типа услуг", - сказал он.

В пресс-службе Минцифры России сообщили, что в 2020 году количество зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг увеличилось на 12 млн человек и превысило 78 млн граждан - это почти 2/3 всех граждан старше 14 лет. "За прошлый год количество граждан, которые воспользовались сервисами единого портала, увеличилось почти вдвое - до 56 млн человек", - добавили в министерстве.

Средняя ежедневная аудитория портала увеличилась в два раза и превысила 4 млн пользователей в день. Количество обращений к порталу за прошлый год превысило 1,5 млрд. В прошлом году на портал было выведено более 40 новых услуг и сервисов, которые можно получить без необходимости личного обращения в органы власти или МФЦ.

"В связи с таким резким ростом спроса министерству пришлось в экстренном порядке наращивать мощности портала госуслуг и всей инфраструктуры электронного правительства. В том числе это коснулось и системы межведомственного электронного взаимодействия, которая (вместо заявителя) обеспечивает сбор в госорганах необходимых сведений для предоставления госуслуги. В прошлом году система электронного взаимодействия обрабатывала почти 80 млн запросов в день", - добавили в Минцифры.

Цифровизация услуг

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Также глава государства сообщил, что в 2022 году власти должны внедрить принципы социального казначейства - это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, например, по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал ТАСС, что правительство РФ планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг - среди них сервисы "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн". По итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов - "Поступление в вуз онлайн", "Социальная поддержка онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения онлайн", "Работа в России", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн-помощь при инвалидности".

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что министерство запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режиме, а старый портал планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.