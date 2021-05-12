Власти Адыгеи повысят узнаваемость региона за счет создания туристических центров

МАЙКОП, 12 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены повысить узнаваемость региона за счет создания туристических центров. Об этом сообщил в среду глава республики Мурат Кумпилов, выступая на совещании с членами местного правительства.

"Создание таких туристских центров - это комплексная работа, она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов", - сказал Кумпилов. Он отметил, что благодаря реализации подобных проектов у региона "появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов".

Как пояснили в пресс-службе Кумпилова, в рамках совещания была отмечена важность реализации проектов по созданию туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано разместить в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной автотрассы М4 "Дон", где ежегодно увеличивается автомобильный поток к черноморскому побережью.

В частности, глава республики поставил чиновникам задачу синхронизировать работу в данном направлении всех заинтересованных ведомств. "Министерству культуры и комитету по туризму и курортам поручено совместно продумать тематическую концепцию этнокомплексов, которые должны содержать максимально полезную информацию для туристов о самой республике, национальном колорите, туристских достопримечательностях, местах размещения", - сказали в пресс-службе. Кроме того, продолжили здесь, в новых комплексах должны быть площадки для проведения культурных, событийных мероприятий, мастер-классов.