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Москалькова выразила обеспокоенность политизацией темы прав человека

Также уполномоченный по правам человека в РФ обеспокоена дискриминацией русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с председателем Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи выразила обеспокоенность политизацией темы прав человека и нарушением прав российских граждан за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

"Уполномоченный подчеркнула высокое значение международного сотрудничества в защите прав и свобод человека и выразила обеспокоенность политизацией прав человека на международной арене, дискриминацией русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине, давлением на русскоязычные СМИ и нарушением прав россиян за рубежом", - говорится в сообщении.

Москалькова и Мекаччи подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в деле защиты прав и свобод человека и гражданина, отмечает пресс-служба омбудсмена.

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