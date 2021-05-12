Москалькова выразила обеспокоенность политизацией темы прав человека

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с председателем Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи выразила обеспокоенность политизацией темы прав человека и нарушением прав российских граждан за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

"Уполномоченный подчеркнула высокое значение международного сотрудничества в защите прав и свобод человека и выразила обеспокоенность политизацией прав человека на международной арене, дискриминацией русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине, давлением на русскоязычные СМИ и нарушением прав россиян за рубежом", - говорится в сообщении.

Москалькова и Мекаччи подтвердили готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в деле защиты прав и свобод человека и гражданина, отмечает пресс-служба омбудсмена.