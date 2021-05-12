Гутерриш: "Спутник V" играет одну из ключевых ролей в процессе вакцинации в мире

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" - один из ключевых элементов, который позволит решит проблему вакцинации в мире. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины "Спутник V", я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим то, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V", и мы говорим о том, что это очень хороший знак, - сказал он. - Мы считаем, что "Спутник V" - это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации".

Антониу Гутерриш подчеркнул, что благодарен России за разработку вакцины от коронавируса и предоставленную работникам ООН возможность сделать прививку российским препаратом.

"Я благодарю Россию в том, что касается исследования и разработки вакцины от коронавируса, а также за предоставление возможности получить вакцину для работников ООН", - сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что пандемия показала странам необходимость сотрудничать друг с другом.

Ранее Гутерриш призвал работников ООН в тех странах, где одобрена российская вакцина "Спутник V", прививаться этим препаратом. Он также назвал большой ошибкой политику "вакцинного национализма".