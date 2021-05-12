Бизнесмены составляют порядка 15% заключенных столичных СИЗО

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Предприниматели составляют до 15% от общего числа заключенных столичных СИЗО. Об этом ТАСС рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

"На данный момент до 15% лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах Москвы, это предприниматели. Это рекордно высокая цифра. Совместно с уполномоченным по правам предпринимателей столицы Татьяной Минеевой мы регулярно проводим прием предпринимателей в СИЗО. И количество обращений только увеличивается. Основная проблема - незаконное, по мнению заявителей, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Волков.

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается рост женщин-предпринимателей, содержащихся в СИЗО. К работе по этой проблеме омбудсмен и общественники намерены привлечь органы прокуратуры и правоохранительные органы.

Прием женщин-предпринимателей

По словам Волкова, вместе с Минеевой они провели прием предпринимателей в женском СИЗО №6 совместно с заместителем начальника УФСИН России по Москве Андреем Артемчуком.

"Мама троих маленьких детей, младшему из которых всего три месяца, разлучена с детьми и сидит в СИЗО по обвинению в присвоении средств на территории другого государства. Еще одна подследственная находится в СИЗО уже почти 6 лет, ее приговор отправляли на пересмотр уже трижды. Этих женщин объединяет "резиновая" ч. 4 ст. 159 ст. УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), которой сегодня "затягиваются" и предприниматели, и рядовые наемные сотрудники, и бухгалтеры", - сказал председатель ОНК.

По итогам приема обращения взяты на контроль уполномоченным. Им будет дана правовая оценка.