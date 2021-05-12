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Минпросвещения обсудит с регионами обеспечение безопасности детей на совещании 14 мая

Как сообщили в ведомстве, также будут обсуждаться вопросы профилактики детской смертности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минпросвещения России обсудит с региональными властями в сфере образования обеспечение безопасности детей и профилактику детской смертности на межведомственном совещании 14 мая. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Вопросы обеспечения безопасности детей и профилактики детской смертности будут обсуждаться на межведомственном совещании Минпросвещения России с руководителями региональных органов власти в сфере образования, которое состоится 14 мая", - говорится в сообщении.

Ранее, 11 мая, Минпросвещения направило в регионы рекомендации, в которых отметило необходимость провести проверки состояния защищенности школ, детсадов и колледжей, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.

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