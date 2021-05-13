{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Генеральный директор ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Тедрос Гебрейесус также призвал всех сделать прививку от COVID-19 при наличии в стране вакцины

ЖЕНЕВА, 13 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом он сообщил в среду вечером в своем Twitter, призвав всех сделать прививку от COVID-19 при наличии в стране вакцины.

"Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в Университетском госпитале Женевы", - отметил Гебрейесус, напомнив, что "вакцины спасают жизни и критически важно, чтобы они были у всех стран". "Если вы, как и я, живете в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь", - посоветовал глава ВОЗ.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
В России предложили закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике
Отсутствие в законе положения о праве потребителя покупать товар по цене на ценнике приводит к тому, что продавец часто отказывается продавать товар по данной стоимости, возмещать убытки или компенсировать разницу между ценником и чеком, заявили автора законопроекта
В России предложили закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике
Читать полностью