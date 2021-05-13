В центре России с 18 мая ожидается аномальная жара

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Зной из пустыни Каракумы принесет аномальное тепло в центр России с 18-19 мая. В частности, в Москве температура днем будет достигать 30 градусов тепла, не исключены и температурные рекорды, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе, как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. <...> Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13-18, а днем - 25-30 градусов [тепла]. Это произойдет где-то к 18-19 мая", - сообщил он.

Тишковец отметил, что такой температурный фон сразу на 7-12 градусов выше нормы. Климатической нормой для конца второй декады мая в Москве является 18 градусов тепла.

По словам метеоролога, в связи с наступлением аномальной жары в столице 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.

"Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая [по теплу]. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20-25 градусов, в понедельник уже будет 23-28 градусов, а вторник, среда - 25-30 градусов [тепла]. Конечно, для мая это очень много", - сообщил он.