В подмосковную "Систему-112" можно будет обратиться через мессенджеры и соцсети

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Возможность обращения по единому номеру спасения 112 через популярные мессенджеры и социальные сети WhatsApp, Тelegam и "ВКонтакте" внедряется в "Системе-112" Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального "Центра 112" Алексей Вагутович на международном салоне "Комплексная безопасность - 2021", где был представлен стенд службы спасения Московской области.

"Проводится работа по внедрению специального программного обеспечения, которое позволит увеличить способы обращения в подмосковную "Систему-112". Мы делаем акцент на молодежь, которая активно пользуется социальными сетями. Данное программное обеспечение (чат-бот) позволит сортировать реальные обращения о помощи от спама и рекламы. Таким образом, количество способов связи в "Системе-112" будет увеличено до шести", - сказал он.

Вагутович отметил, что наиболее популярным способом обращения на номер 112 остается телефон. "Но мы должны учитывать современные реалии и ориентироваться на молодежь. Например, кому-то понадобилась помощь, нет возможности позвонить, неудобно говорить, тогда человек обращается через WhatsApp, Тelegam и "ВКонтакте" в "Систему-112" Московской области. Чат-бот отфильтрует это обращение, оператор обработает его и тот, кому нужна помощь, оперативно получит ее", - пояснил он.

Новый способ связи в "Системе-112" станет доступен в этом году.

За помощью специалистов по "Системе-112" можно обратиться различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение "112 МО", с помощью Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы "ЭРА-Глонасс".