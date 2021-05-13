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Личную коллекцию модельера Кэндзо Такады продали с аукциона в Париже почти за €2,5 млн

Самым дорогим предметом стало портфолио Cadillac работы американского фотографа Уильяма Эгглстона, которое ушло с молотка за €46,8 тыс.

ТАСС, 13 мая. Личная коллекция покойного японского дизайнера и модельера Кэндзо Такады, который основал марку Kenzo, продана в Париже с аукциона за €2,44 млн. Об этом сообщается в среду на сайте аукционного дома Artcurial.

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Биография Кэндзо Такады
Биография Кэндзо Такады

Самым дорогим предметом, ушедшим с торгов, стало портфолио Cadillac работы американского фотографа Уильяма Эгглстона. Альбом ушел с молотка за €46,8 тыс. Также среди проданных предметов искусства - поднос из лакированного черного дерева (€42,9 тыс.) работы японского мастера Кацу Хаманаки, деревянная лошадь (€41,6 тыс.), сделанная около 2 тыс. лет назад в Китае в период правления династии Хань, и автопортрет Кэндзо (€20,8 тыс.).

Всего на торги были выставлены 550 предметов искусства и элементов интерьера, включая дизайнерскую мебель, сервизы и наборы посуды.

Кэндзо Такада умер в прошлом году во Франции в возрасте 81 года после заражения коронавирусом.

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Франция
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