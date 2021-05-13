В Аргентине число заразившихся коронавирусом превысило 3,2 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая. /ТАСС/. Аргентинские медики выявили за сутки 24 475 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 3 215 572. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 10 349. В столице страны выявлены 2 220 заразившихся. За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 496 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов достигло 68 807.

Как сообщает ведомство, места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 69,5%, в столице и ее пригородах показатель достигает 76,1%.

14 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о введении ограничений в Буэнос-Айресе и его пригородах ввиду роста числа случаев заражения коронавирусом. С 16 апреля в столичном регионе запрещено свободное передвижение с 20:00 до 06:00, не разрешается проведение любых религиозных, спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях.

По оценкам специалистов, консультирующих правительство Аргентины, рост случаев заражения удалось немного замедлить и заболеваемость вышла на "высокое плато".