В работе глав поселений во время ЧС при ледоходе в Хабаровске нашли нарушения

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Главы двух поселений на севере Хабаровского края получили представления от прокуратуры из-за нарушений во время ЧС при ледоходе на Амуре. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Из-за прошлогоднего паводка главная река региона замерзла зимой с повышенным уровнем воды. Во время морозов в реке и водоемах края сформировался толстый ледовый покров, что весной привело к образованию ледовых заторов. Чрезмерно плотный лед, а также холодная затяжная весна, не способствующая его таянию, спровоцировали подтопления и разрушения инфраструктуры льдом. В Николаевском районе из-за подтоплений ввели режим ЧС.

"Николаевская-на-Амуре городская прокуратура провела проверку в связи с паводковой ситуацией в районе и подтоплением поселений Маго и Чныррах. В целях устранения нарушений закона главам Магинского и Красносельского сельских поселений внесены представления", - говорится в распространенном релизе.

Прокуроры выявили, что количество мест в пункте временного размещения не соответствует количеству пострадавших граждан, попавших в зону подтопления. Кроме этого, администрации сельских поселений не информировали население о возникшей чрезвычайной ситуации в результате ледохода на Амуре через официальные сайты и другими способами.

Подтопления в Хабаровском крае при вскрытии льда на Амуре отмечаются в Ульчском и в Николаевском районах. Особенно сильно пострадал Николаевский район, где в шести поселениях подтопило, по данным ГУ МЧС России края на четверг, 64 жилых дома, в которых проживают 255 человек, 76 приусадебных участков, три участка внутрипоселковых дорог и дорогу Николаевск-на-Амуре - Озерпах. Поселок Маго, где проживают около 1 тыс. человек, обесточило накануне после повреждения опоры ЛЭП льдом. Электроснабжение восстановили. Из-за подтоплений из села Чныррах эвакуировали часть жителей. На территории района развернули пункты временного размещения, но большинство пострадавших пока решили пожить у родственников. В районе работают спасатели.

Граница вскрытия Амура проходит у подтопленного села Чныррах, уровень воды там начал падать. У Николаевска-на-Амуре отмечается редкий ледоход, уровень воды за сутки упал на 48 см, однако, по подсчетам гидрологов, при прохождении ледохода он может подняться вновь. Подъем ожидается до отметки 350-360 см при опасных для города значениях 350 см.