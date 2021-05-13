Опекуны и попечители в Сахалинской области пройдут специальное обучение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Желающие стать опекунами и попечителями недееспособных или ограниченно дееспособных граждан в Сахалинской области пройдут обучение на специализированных курсах. Соответствующий законопроект поддержали депутаты областной думы, рассказали в четверг журналистам в пресс-службе парламента региона.

"Органы местного самоуправления получат право организовывать учебный процесс для граждан, пожелавших стать опекунами или попечителями. Теперь муниципалитеты смогут заключать договоры с учебными учреждениями, приглашать преподавателей, например, из медицинского колледжа и других профильных специалистов", - сообщили в думе.

По информации думы, законопроектом для организации учебного процесса на местах предлагается оплачивать труд обучающего специалиста в размере 17,6 тыс. рублей с учетом районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате. Кроме того, в расходы по подготовке желающих стать опекунами или попечителями будут включать коэффициент почасовой оплаты, количество академических часов на один курс обучения и количество организованных курсов по каждому району. Администрации муниципалитетов на местах будут решать, какие должности нужно ввести для организации обучения по уходу.

Реализация закона не потребует дополнительных средств, так как все необходимое финансирование отражено в сахалинском бюджете в виде субвенций муниципалитетам.