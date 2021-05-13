Штат Огайо устроит еженедельную лотерею с призом $1 млн для вакцинировавшихся от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Власти штата Огайо с конца мая для популяризации вакцинации от коронавируса будут проводить еженедельную лотерею с призом в $1 млн среди взрослых жителей штата, кто сделал прививку. Об этом в среду заявил губернатор Огайо Майк Девайн.

"Через две недели, 26 мая, мы выберем победителя среди взрослых, кто получил как минимум одну дозу вакцины. Такие объявления будут происходить каждую среду на протяжении пяти недель, и каждый победитель получит $1 млн", - сказал он в видеообращении, размещенном на официальном канале администрации штата на YouTube. Отмечается, что для участия в розыгрыше необходимо быть старше 18 лет, проживать в Огайо и получить хотя бы одну дозу вакцины до момента выявления победителя.

Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет проводиться другая лотерея на аналогичных условиях, по итогам которой пятерым школьникам власти Огайо полностью оплатят обучение в одном из университетов штата. Отмечается, что расходы на подобные инициативы будут оплачены из средств, полученных штатом в рамках федерального пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 32,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 583 647 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. По данным университета, в США сделали 264,6 млн прививок, при этом 117,6 млн человек прошли полный курс вакцинации.

В новость внесена правка (05:31 мск) - уточняются данные по вакцинации в последнем абзаце.