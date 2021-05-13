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Пандемия COVID-19

Штат Огайо устроит еженедельную лотерею с призом $1 млн для вакцинировавшихся от COVID-19

Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет проведут другую лотерею, по итогам которой пятерым школьникам полностью оплатят обучение в одном из университетов штата
© AP Photo/Rick Bowmer

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Власти штата Огайо с конца мая для популяризации вакцинации от коронавируса будут проводить еженедельную лотерею с призом в $1 млн среди взрослых жителей штата, кто сделал прививку. Об этом в среду заявил губернатор Огайо Майк Девайн.

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"Через две недели, 26 мая, мы выберем победителя среди взрослых, кто получил как минимум одну дозу вакцины. Такие объявления будут происходить каждую среду на протяжении пяти недель, и каждый победитель получит $1 млн", - сказал он в видеообращении, размещенном на официальном канале администрации штата на YouTube. Отмечается, что для участия в розыгрыше необходимо быть старше 18 лет, проживать в Огайо и получить хотя бы одну дозу вакцины до момента выявления победителя.

Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет проводиться другая лотерея на аналогичных условиях, по итогам которой пятерым школьникам власти Огайо полностью оплатят обучение в одном из университетов штата. Отмечается, что расходы на подобные инициативы будут оплачены из средств, полученных штатом в рамках федерального пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 32,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 583 647 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. По данным университета, в США сделали 264,6 млн прививок, при этом 117,6 млн человек прошли полный курс вакцинации.

В новость внесена правка (05:31 мск) - уточняются данные по вакцинации в последнем абзаце.

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СШАПандемия COVID-19
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