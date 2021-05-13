Reuters: американские экс-чиновники призвали обеспечить визами работавших на США афганцев

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Бывшие американские чиновники, занимавшиеся Афганистаном, в связи с выводом воинского контингента из этой страны выступили с инициативой выдать визы афганцам, которые сотрудничали с США. Как сообщило в среду агентство Reuters, соответствующее письмо на имя госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина подписали около 100 отставников.

"Американская история переполнена примерами, когда мы неверно оценивали или не смогли предотвратить ужасные последствия для тех, <...> кто был с нами и верил в нас в трудные времена. <...> На нас лежит моральная ответственность за то, чтобы поступить на этот раз более подобающим образом", - говорится в тексте.

Среди подписавших послание, в частности, значатся четыре бывших посла в Афганистане. В письме содержится призыв ускорить оформление специальных иммиграционных виз для работавших на США афганцев. Отмечается, что более 18 тыс. человек, в числе которых бывшие переводчики, ожидают выдачи документов.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 29 апреля, что США начали вывод войск из Афганистана, а в регион в целях предосторожности направлены дополнительные силы и средства.

14 апреля 2021 года американский президент Джо Байден объявил о планах начать вывод войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020-го в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свой контингент, равно как и силы союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство талибов, фактически заявивших о том, что в данном случае они считают себя свободными от взятых на себя в соответствии с упомянутым соглашением обязательств.