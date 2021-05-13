В Думе предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия. Пояснительная записка к законопроекту есть в распоряжении ТАСС, инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму.

"Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия", - говорится в сопроводительных материалах. Одновременно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.

Введение такого срока давности "обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия, которые осуществляются один раз в шесть месяцев для юридических лиц и один раз в год - для граждан". При таких проверках обычно и выявляются нарушения правила оборота оружия, его утраты или других обстоятельств, подлежащих административно-правовой оценке, отмечают авторы.

Они поясняют, что на данный момент, например, лицензия на покупку оружия действует полгода, а граждане, которые не ставят на учет в Росгвардии приобретенное оружие по истечении срока давности в два месяца, не привлекаются к административной ответственности. "Кроме того, владельцы оружия, утратившие оружие вследствие нарушения правил его хранения и ношения, не известившие Росгвардию или органы внутренних дел об указанном происшествии, по истечении срока давности (два месяца) также не подлежат административной ответственности за нарушение этих правил", - отмечают депутаты. Это способствует поступлению оружия в незаконный оборот и мешает своевременному розыску.

Пискарев на заседании комитета в среду отметил, что депутаты постоянно ведут работу над совершенствованием законодательства в сфере оружия. "Работа по ужесточению оборота оружия у нас проводится регулярно, анализ ведется, мы продолжаем эту работу. Не должно быть повторения того, что было [в Казани], мы должны обеспечить безопасность наших граждан", - подчеркнул он.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

Незаконный оборот пневматики и газового оружия

Административную ответственность предлагается ввести за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны, говорится в законопроекте.

Авторы отмечают, что в настоящее время Кодекс об административных правонарушениях РФ не предусматривает ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж. Кроме того, добавляют они, законом "Об оружии" установлен запрет на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны, "вместе с тем ответственность за ношение не установлена".

"Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов. Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния", - говорится в сопроводительных материалах.

Штрафы для СМИ

Кодекс об административных правонарушениях РФ предложено дополнить ответственностью за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению и переделке огнестрельного оружия.

"Предлагается внести изменения в часть 5 статьи 13.15 КоАП, устанавливающие административную ответственность за распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельному изготовлению, переделке огнестрельного оружия и его основных частей, наряду с совершением таких действий в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также повышающие предельные размеры установленных указанной нормой санкций за ее нарушение", - говорится в пояснительной записке.

Пока указанная статья КоАП предусматривает ответственность только за распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств: за это гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения, чиновникам - аналогичный штраф до 50 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - штраф до 50 тыс. рублей либо приостановление деятельности, юрлицам - штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности.