В Хабаровском крае возобновили работу мобильные бригады для диспансеризации пожилых из сел

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае разрешили возобновить работу мобильных бригад, которые доставляют пожилых жителей сел в поликлиники на диспансеризацию. Это решение связано с улучшением в регионе ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте регионального правительства.

"Спецавтомобили, которые доставляют пожилых сельских жителей на плановую диспансеризацию в поликлиники, снова вышли на маршруты в 12 районах края. Ранее в связи с пандемией COVID-19 транспорт был переориентирован на оказание срочной социальной помощи", - говорится в сообщении.

Специальные мобильные бригады создали в крае в 2019 году как один из элементов системы долговременного ухода на территории региона. Тогда было закуплено 12 автомобилей. Главная задача бригад - оказание пожилым людям помощи в транспортировке и проведение дополнительных обследований для выявления и предупреждения заболеваний.

"С введением ограничительных мероприятий данные автомобили использовались для доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам старше 65 лет и инвалидам I, II группы. Всего в период ограничительных мер было оказано более 5 000 услуг по доставке. Сейчас работа бригад возобновлена. Кроме диспансеризации, также организована доставка пожилых людей до пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции и обратно", - говорится в сообщении.

За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 145 случаев коронавирусной инфекции. Ежедневный прирост сохраняется на уровне 20-25 случаев, месяцем ранее выявлялось более 30 случаев за сутки. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились почти 52 тыс. человек, 391 человек умер.