Байден считает, что около 59% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты приближаются по темпам вакцинации к тому, чтобы около 59% американцев получили хотя бы первую дозу препарата. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC .

"Мы объявили недавно, что введено еще 50 млн доз вакцин, в итоге [введено] 250 млн доз", - сказал Байден. По его словам, администрация продолжит прилагать усилия, чтобы граждане смогли вернуться на работу.

"Моя задача, чтобы к [отмечаемому Дню независимости США] 4 июля 70% граждан вакцинировались. Мы можем это сделать, сейчас мы ближе к 59% вакцинированным [хотя бы] одной дозой", - отметил глава Белого дома.

По данным бюро переписи, численность населения США превышает 331 млн человек.

Нелегальные иммигранты

Байден заявил, что правоохранительные органы США не будут задерживать нелегальных иммигрантов, пытающихся вакцинироваться от нового коронавируса.

На вопрос испаноязычной аудитории о том, что бы глава вашингтонской администрации заявил тем нелегальным иммигрантам, которые опасаются из-за своего статуса в Соединенных Штатах делать прививку от коронавируса, Байден ответил: "Им не следует переживать [по этому поводу], им следует воспользоваться вакциной". "Воспользоваться вакциной", - повторил американский лидер.

"Одно дело для людей, находящихся в стране, приходить на прием к врачу, приводить ребенка в школу и так далее... Нам следует оставить этих людей в покое. Поэтому я представил всеобъемлющий законопроект об иммиграции", - отметил Байден. По его словам, в США 11 млн нелегальных иммигрантов, "подавляющее большинство из которых превысили сроки пребывания, предусмотренными визами". "Нам следует двигаться к тому, чтобы решить эту проблему, гарантировать, что есть путь к заработанному гражданству", - убежден глава Белого дома.

"Они [незаконно находящиеся в США иностранцы] не должны оказываться в положении, когда им приходится выбирать между сохранением жизни или здоровья [и депортацией]", - подчеркнул президент. При этом он констатировал, что вакцинация важна и для обеспечения здоровья других, а не только лиц, делающих прививку.

"Они не должны караться за это", - добавил Байден, говоря о вакцинирующихся от нового коронавируса нелегальных иммигрантах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 32,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 583 647 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. По данным университета, в США сделали 264,6 млн прививок, при этом 117,6 млн человек прошли полный курс вакцинации.​​