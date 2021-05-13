В Казахстане приняли закон о запрете продажи сельхозземель иностранцам

НУР-СУЛТАН, 13 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в четверг закон о запрете продажи и сдачи в аренду сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Целью документа, подготовленного в порядке законодательной инициативы Токаева, является совершенствование земельного законодательства в части уточнения состава субъектов, которые имеют право на распоряжение, владение и пользование землями сельскохозяйственного назначения.

При этом законом вводится запрет на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Казахстана с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами (этническими казахами-репатриантами) земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.

В этой связи из действующего законодательства исключаются материальные нормы права, регламентирующие вопросы предоставление прав на сельскохозяйственные земли вышеуказанным категориям. Законом также предусматривается, что право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленные до 1 июля 2016 года упомянутым землепользователям, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению.

В Казахстане до 31 декабря 2021 года действует мораторий на предоставление иностранцам, лицам без гражданства и компаниям, в уставном капитале которых доля иностранных граждан выше 50%, прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.