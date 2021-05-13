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Пандемия COVID-19

Премьер Малайзии назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической

Власти ввели в стране так называемый режим ограничения на перемещение, который продлится до 7 июня

СИНГАПУР, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин считает ситуацию с распространением коронавируса в стране критической, которая требует незамедлительных жестких ограничений. Об этом глава правительства заявил в специальном обращении по случаю отмечаемого в четверг праздника Хари Райя (по-арабски - Ид аль-Фитр, Ураза-байрам у тюркских народов).

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"Ситуация в стране достигла критической отметки, поэтому власти должны предпринять незамедлительные меры", - сказал Мухиддин. Премьер объяснил, что "вынужден был пойти на очень непопулярные меры и запретить поездки по стране, а также посещение родственников в мусульманский праздник". "Я не тиран, и решение было принято, чтобы защитить жизни людей", - добавил Мухиддин. "Разрешив поездки или походы в гости, мы можем столкнуться с ситуацией, когда ежесуточный рост инфицированных может составить несколько десятков тысяч", - указал премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что "введенные 12 мая ограничения почти не затронули экономический сектор, поскольку многие предприятия, частный бизнес продолжают работать".

Власти ввели в стране так называемый режим ограничения на перемещение, который продлится до 7 июня. Подобные социальные ограничения уже действовали в Малайзии с 22 января по 5 марта. Тогда правительству удалось снизить среднесуточный прирост до 3 тыс. Однако в мае число новых случаев стало расти, по прогнозам Минздрава, к концу месяца данный показатель достигнет 5 тыс. в сутки. Всего же за время пандемии в стране было подтверждено почти 453,2 тыс. инфицированных, из которых более 1,7 тыс. умерли.

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МалайзияПандемия COVID-19
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