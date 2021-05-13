В Якутске отменят бесплатный проезд в транспорте почти для всех школьников

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Бесплатный проезд на общественном транспорте Якутска будет доступен с 14 мая только ученикам девятых и одиннадцатых классов, сообщается в четверг на сайте городского управления образования.

"С 14 мая 2021 года бесплатным проездом на городском общественном транспорте смогут воспользоваться только обучающиеся девятых и одиннадцатых (двенадцатых) классов", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, решение о приостановлении действия школьных транспортных карт принято на основании заседания оперативного штаба городского округа "Город Якутск".

Бесплатный проезд на городском общественном транспорте обеспечивается детям из малообеспеченных семей пятых-одиннадцатых классов, а также ученикам пятых-одиннадцатых классов пригородных школ и школьников, проживающих в пригороде и обучающихся в центральных школах города. Кроме этого, бесплатный проезд приостанавливается для учеников первых-четвертых классов.

В Якутске на данный момент все городские школы полностью перешли на дистанционную форму обучения из-за эпидемиологической обстановки. С 11 мая ушли на дистанционку все ученики, кроме девятых и одиннадцатых классов, с 12 мая - все девятиклассники и одиннадцатиклассники. При этом для выпускников контрольные работы и государственная итоговая аттестация пройдут очно. Консультации и подготовка к государственной итоговой аттестации для обучающихся девятых и одиннадцатых (12-х) классов допускаются в очной форме малыми группами.

За последние сутки в регионе выявлено 107 новых случаев коронавируса, из них 59 в Якутске. В республику поступило всего 136 084 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Получили первый компонент вакцины 114 933 человека, завершили курс вакцинации 94 287 человек.