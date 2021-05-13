Место нерестилища лосося на Камчатке получит статус особо охраняемой территории

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Озеро Начикинское - одно из самых крупных нерестилищ лосося реки Большой на Камчатке - получит статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Начикинское озеро - одно из самых крупных нерестилищ реки Большой. На сегодняшний день неконтролируемый туризм и браконьерство мешают лососю нереститься в спокойных условиях. Этому водоему необходим статус особо охраняемой природной территории. Для того, чтобы иметь полную картину, было принято решение провести научное исследование озера, которое начнется уже летом", - сообщили в правительстве Камчатки.

Ученые определят, в какое время, сколько людей одновременно смогут посещать объект и какие виды деятельности там можно будет осуществлять. Планируется, что статус ООПТ появится у водоема в конце года.

Начикинское озеро - одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки. Озеро имеет площадь водосбора 202 кв. км, площадь водной поверхности - более 7 кв. км.