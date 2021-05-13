Около 410 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима выявили за год в транспорте Москвы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год его действия. Наибольшее количество нарушений зафиксировано этой весной после отмены некоторых ограничений в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"С 12 мая производились информирование и строгий контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте. За год было выявлено порядка 410 тыс. нарушений. Меры направлены на повышение ответственности пассажиров, сохранение высокого уровня безопасности и недопущение распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что почти 70% нарушений масочно-перчаточного режима зафиксировано в метрополитене, около 24% - в наземном транспорте, 7% нарушений зафиксировано на железнодорожном транспорте Москвы. Чаще нарушители были замечены в столичной подземке на станциях "Комсомольская" Кольцевой линии, "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии, "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.

"Больше всего нарушений было зафиксировано весной текущего года. Динамика связана с ростом пассажиропотока в транспорте после отмены ряда ограничений и выходом с удаленной работы сотрудников", - уточнили в пресс-службе.

Тотальный контроль

Как добавили в ГКУ "Организатор перевозок", около 1,8 тыс. работников транспортного комплекса ежедневно напоминают о необходимости использовать маски и перчатки, а также проверяют соблюдение необходимых мер на наземном и железнодорожном транспорте, на входе, перронах, в вагонах поездов метро, охватывая до 100% станций за неделю.

При проезде на общественном транспорте пассажиры должны заблаговременно надевать средства защиты и не снимать их на протяжении всей поездки. При отсутствии маски и перчаток комплект можно приобрести в кассах метрополитена или вендинговых аппаратах.

"Во время пандемии московская транспортная система продолжала работать бесперебойно. Тщательно дезинфицировали все поверхности и обеспечивали максимальную безопасность пассажиров. При этом полностью сохранили график движения всех видов транспорта, чтобы пассажирам было проще держать дистанцию между собой. Всемирная организация здравоохранения признала предпринятые меры одними из самых эффективных среди всех метрополитенов мира", - заключили в ГКУ "Организатор перевозок".

О масочно-перчаточном режиме

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.