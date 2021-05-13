"Известия": Росгвардию могут привлечь к охране школ

"Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование. И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей", - заявил "Известиям" зампред фракции "Справедливой России" Олег Шеин, уточнив, что "Справедливая Россия" направит соответствующее предложение в кабмин в течение двух недель.

"Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы", - сообщила изданию глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В ЛДПР и "Единой России" также согласились с принятием данных мер.

"Известия" направили запрос в Росгвардию и правительство.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.