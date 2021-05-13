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Стрельба в школе в Казани

"Известия": Росгвардию могут привлечь к охране школ

В "Справедливой России", ЛДПР и "Единой России" также согласились с принятием данных мер
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложат правительству привлечь к охране школ Росгвардию. Об этом в четверг пишет газета "Известия".

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"Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование. И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей", - заявил "Известиям" зампред фракции "Справедливой России" Олег Шеин, уточнив, что "Справедливая Россия" направит соответствующее предложение в кабмин в течение двух недель.

"Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы", - сообщила изданию глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В ЛДПР и "Единой России" также согласились с принятием данных мер.

"Известия" направили запрос в Росгвардию и правительство.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

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РоссияСтрельба в школе в Казани
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