Число вакцинированных от коронавируса в Болгарии превысило 1 млн человек

СОФИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Санитарные службы Болгарии в четверг сообщили о том, что число вакцинированных от коронавируса в стране превысило 1 млн человек при общем населении страны около 7 млн человек.

"За последние сутки вакцинированы более 35 тыс. человек, а общее количество вакцинированных достигло 1 035 763, в том числе более 360 тыс. граждан получили вторую дозу вакцины и, соответственно, завершили вакцинационный курс", - сообщается в четверг на информационном портале Минздрава страны. В Болгарии расширяется практика зеленых коридоров, при которой любой желающий может сделать прививку без предварительной записи.

Медицинская статистика отмечает стабильное снижение числа случаев заражения коронавирусом, за последние сутки в стране отмечено 657 новых случаев заражения, на 220 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 412 814. За минувшие сутки умерли 46 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 17 150. В больницах лечатся 5 250 пациентов, на 2 тыс. меньше по сравнению с данными конца апреля, 526 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. За последние 24 часа в стране провели 11 106 тестов на наличие инфекции, позитивными оказались около 5,9% проб. Всего в республике выздоровели 357 149 пациентов с коронавирусом.

Болгария продолжает отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ее границы открыты для зарубежных гостей. Режим чрезвычайной эпидемической ситуации продлен до конца мая.

Первые пациенты с коронавирусом были выявлены в балканской республике 8 марта прошлого года.