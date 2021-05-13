Власти Фиджи объявили четырехдневный локдаун в столице и соседнем городе

СИДНЕЙ, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Фиджи с пятницы вводит строгие социальные ограничения в связи с распространением коронавируса на главном острове страны Вити-Леву. Как сообщило в четверг местное министерство здравоохранения и медицинских служб, в Суве и расположенном в 20 км к востоку от нее городе Наусори будет действовать "круглосуточный комендантский час".

"Сува и Наусори будут находиться в полной изоляции с вечера пятницы, 14 мая, до утра вторника, 18 мая. Все жители этих городов должны оставаться дома. С вечера субботы, 15 мая, на острове Вити-Леву начинает действовать расширенный комендантский час с 18:00 до 04:00. В остальной части страны по-прежнему действует комендантский час с 23:00 до 04:00", - указано в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что в городах Сува и Наусори прекратят работу все предприятия, учреждения и организации, чья деятельность не связана с обеспечением безопасности граждан. Магазины, аптеки и рынки, а также банки, почтовые отделения и заправки будут закрыты. Движение общественного транспорта прекратится. Жителям городов рекомендовали заранее приобрести необходимые продукты и товары первой необходимости, поскольку покидать дома по любым причинам будет запрещено.

Ранее власти уже вводили ряд санитарных ограничений на главном острове архипелага Вити-Леву, на две недели закрыв тренажерные и спортивные залы, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, массажные кабинеты и сауны. Кроме того, было приостановлено международное авиасообщение и морское сообщение между островами Фиджи. Однако эти меры не помогли правительству остановить распространение инфекции внутри страны.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в республике 19 марта прошлого года, однако после этого страна долгое время (с 5 июня 2020 года по 19 апреля 2021 года) считалась свободной от инфекции. К настоящему моменту общее число заразившихся коронавирусом на территории островного государства достигло 162. Трое инфицированных умерли из-за осложнений, 106 выздоровели.