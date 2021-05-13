Москвичи пожертвовали более 4 млн рублей через благотворительный сервис

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Жители Москвы совершили свыше 15 тыс. пожертвований на общую сумму более 4 млн рублей с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Жители Москвы пожертвовали более 4 млн рублей через благотворительный сервис портала mos.ru. Пользователи внесли более 15 тыс. взносов в адрес столичных благотворительных фондов. Сервис позволяет делать это в любое удобное время, одновременно с оплатой других счетов, отображаемых в разделе "Мои платежи" портала mos.ru", - говорится в сообщении.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что благотворительный сервис запустили осенью прошлого года на портале mos.ru, который уже показал свою востребованность. "Он дает возможность узнать о программах проверенных благотворительных фондов и в удобном формате перечислить средства их подопечным. Кроме того, сервис выступает удобной площадкой для некоммерческих организаций, где они могут рассказать о себе и привлечь благотворителей", - добавил он.

Пожертвования принимают 40 московских НКО. Они помогают детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, а также приютам для бездомных животных. Средний размер пожертвований составляет 275 рублей. Узнать, как потрачены средства, можно на сайте "Душевная Москва", где фонды публикуют отчеты о своих расходах.