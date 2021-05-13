{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай учредил Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний

Ведомство будет заниматься разработкой политики в сфере общественного здравоохранения, профилактики и контроля над заболеваниями и другими задачами, сообщило Xinhua News Agency

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Китай в четверг зарегистрировал Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний. Об этом сообщило Xinhua News Agency.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его данным, управление является подведомственной структурой Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Оно будет располагаться в районе Хайдянь на северо-западе Пекина.

Ведомство будет заниматься разработкой политики в сфере общественного здравоохранения, профилактики и контроля над заболеваниями, созданием систем контроля в области профилактики и контроля заболеваний, созданием систем противоэпидемического мониторинга и другими задачами.

Как передает агентство, создание нового ведомства означает, что функции учреждений по борьбе с заболеваниями расширились от профилактики и борьбы с заболеваниями до всестороннего поддержания и укрепления здоровья населения всей страны.

Теги
Китай
Среднесуточные обороты музеев в Москве выросли почти на 75% за майские праздники
Так, среднесуточные обороты московских музеев и галерей составили 29,1 млн рублей
Читать полностью