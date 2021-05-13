Эксперты: антитела к коронавирусу у переболевших легко сохраняются минимум 90 дней

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу при легком или бессимптомном течении инфекции могут сохраняться как минимум 90 дней, сообщили ТАСС в лабораторной службе "Хеликс" со ссылкой на исследование, проведенное вместе с Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова.

"У лиц, перенесших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, антитела IgG достигают пикового уровня на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются минимум до 90 суток, у женщин старше 60 лет уровень образующихся специфических антител выше", - говорится в сообщении компании.

В исследовании приняли участие свыше 1,1 тыс. человек из более чем 20 регионов России, которые перенесли коронавирусную инфекцию легко или вообще без симптомов. В представительной выборке лишь у 0,9% женщин и 0,8% мужчин в возрасте от 18 до 44 лет спустя 30 суток после выявления инфекции не нашли иммуноглобулины, в других возрастных группах антитела обнаружились у всех участников.

Окончательные результаты исследования будут включать анализ уровня антител спустя 180 суток после перенесенной легко или без симптомов инфекции, а также оценку в течение полугода уровня иммуноглобулина IgG к коронавирусу у тех, у кого болезнь имела среднетяжелое и тяжелое течение. Всего будут изучены анализы 1,5 тыс. человек старше 18 лет.

Лабораторная служба "Хеликс" была основана в 1998 году. Под этим брендом открыто более 400 диагностических центров и лабораторных пунктов в 130 городах России. В феврале 2020 года компания вышла также на розничный рынок Казахстана.