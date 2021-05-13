Южную часть Сахалина включили в проект по оцифровке дорожных дефектов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился включить в проект по оцифровке дорожных дефектов, действующий на территории Южно-Сахалинска, еще пять районов на юге Сахалина, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Ранее Лимаренко распорядился, чтобы уже к 1 июня этого года в городе не осталось ни одной ямы на дорогах. За короткий срок в апреле все дорожные дефекты были нанесены на цифровую карту, чтобы при ремонте ни один участок не был пропущен. Планировалось, что в дальнейшем этот опыт может быть распространен и на другую территорию региона.

"К проекту присоединяются еще пять муниципальных образований. Наносить на интерактивную карту точки, где есть ямы и выбоины, будут в Холмском, Невельском, Долинском, Анивском и Корсаковском районах", - говорится в сообщении.

По информации правительства региона, в Южно-Сахалинске реализация проекта проходит успешно. На дорогах выявили более 2,5 тыс. ям. К ремонту приступили незамедлительно, уже более 2 тыс. дефектов на дорогах устранено.

Проводимая в Южно-Сахалинске работа во многом способствует достижению целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сначала он был рассчитан на 2019-2024 гг., но затем был продлен до 2030 года вместе с остальными нацпроектами. Ожидаемые результаты для Сахалинской области - доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55 процентов, а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации - возрасти до 85 процентов.