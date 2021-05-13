Рассмотрение дела Ройзмана об участии в нежелательной организации перенесли на 25 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Суд перенес рассмотрение дела экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу об участии в нежелательной организации на 25 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда в четверг.

Судья судебного участка № 8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд Екатеринбурга, планировала рассмотреть дело Ройзмана 13 мая. Однако накануне Октябрьский районный суд города назначил по девять суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.

"Перенос на 25 мая на 14:00 (12:00 мск)", - сообщили в облсуде.

13 марта полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" в Москве, среди которых был Ройзман. По данным источника ТАСС, сотрудники полиции считают задержанных в Москве муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной.

Ройзману вменяют нарушение статьи 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"). Это правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее о задержании 170 участников съезда "Объединенных демократов" ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, им также вменяют нарушение статьи 20.33 КоАП РФ.