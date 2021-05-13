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Стрельба в школе в Казани

Состояние 14 детей после нападения на казанскую школу оценивается как стабильное

Они находятся на лечении в Детской республиканской больнице Татарстана

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Состояние 14 детей, находящихся на лечении в Детской республиканской больнице Татарстана, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением", - сказала она.

Накануне в Москву на лечение бортом МЧС доставили девять человек - пять детей и четверо взрослых. Среди взрослых тяжелых нет.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек находится в больницах. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

Теги
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