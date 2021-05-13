Абызова выписали из больницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов переведен из тюремной больницы в СИЗО "Лефортово" и, вероятно, сможет участвовать в рассмотрении 13 мая жалобы на изъятие у него имущества на 32 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Юлий Тай.

"Недавно Абызова перевели из больницы в "Лефортово". Его состояние здоровья улучшилось. Надеюсь, он сможет участвовать в рассмотрении жалобы по видеосвязи", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что у Абызова произошло обострение неврологического заболевания, он был госпитализирован.

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в размере более 32 млрд рублей.

Абызов был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.