TikTok запустит интерактивный видеогид по Русскому музею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. TikTok разработал интерактивный видеогид по Государственному Русскому музею с участием телеведущего Николая Дроздова, исполнителей Зары, Iowa, Юлии Савичевой и других знаменитостей. Проект открывает масштабную кампанию платформы совместно с российскими музеями, которая продлится с мая по октябрь этого года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе TikTok.

"Первым партнером проекта стал Русский музей: он предложит пользователям платформы интерактивный офлайн- и онлайн опыт. TikTok совместно с музеем впервые разработал активацию для посетителей - видеогид по лучшим произведениям экспозиции. Рядом с избранными картинами будет расположен QR-код, при сканировании которого появится видео с участием известных актеров, блогеров, музыкантов - в формате коротких видеороликов они расскажут историю этого произведения, раскроют его сюжет и смысл. В записи видеогида примут участие Ксения Дукалис, Марина Кравец, Николай Дроздов, Зара, Юлия Савичева, Iowa и другие", - сказали в пресс-службе.

На самой платформе 14 мая начнется "Путешествие по Русскому музею" - серия экскурсий в формате интерактивной игры, хедлайнерами которой выступят коллектив Piterville, солист группы "Марсель" Степан Ледков и другие. В прямом эфире участники будут проходить квест, отвечая на вопросы гидов и следуя по специальному музейному маршруту, а пользователи смогут помочь им дойти до финиша, оставляя комментарии с правильными ответами. Такие экскурсии по музею пройдут 14, 17, 21 и 25 мая в 12:00 мск.

Пользователи платформы также смогут поучаствовать в хэштег-челлендже #идувмузей, для чего им нужно будет записать короткое видео о своем перевоплощении в образы, изображенные на картинах или запечатленные в скульптурах музея, и опубликовать его в своем аккаунте. "TikTok не только покажет классические музеи с новой стороны, но и поможет им найти новую аудиторию", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, TikTok запустит инициативу #MuseumMoment. В этот день на платформе будет проходить непрерывный марафон в прямом эфире с экскурсиями из 23 известных галерей в 12 странах, среди которых музей Прадо в Испании, дворец Версаль и музей Орсе во Франции, галерея Уффици в Италии, Метрополитен-музей в США и другие.

Русский музей в 2020 году отметил 125-летие указа о его создании. Музей создавался по решению императора Александра III, но указ об учреждении был подписан уже после его смерти - 25 апреля 1895 года - наследником Николаем II. Основой собрания музея стали произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Его коллекция включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.