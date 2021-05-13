В Дании началась эксгумация забитых из-за коронавируса норок

Выкопанные из земли экскаватором тела животных в защищенных от протекания контейнерах будут отправлены на кремацию. Всего будет проведена утилизация тел животных общей массой 13,3 тонны из захоронений в Карупе и Холстебру. В следующем году на участках планируется разместить очистные сооружения, которые, возможно, будут работать в течение 10 лет.

Правительство Дании приняло 4 ноября прошлого года решение об уничтожении на зверофермах всех 17 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Коронавирус быстро распространялся на норковых фермах в королевстве.

Местные жители в местах захоронений забитых норок жалуются на возможные риски для здоровья. По утверждению властей, питьевая вода не представляет опасности, но загрязненные поверхностные воды могут попасть в озера и реки.