{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Дании началась эксгумация забитых из-за коронавируса норок

Тела животных в защищенных от протекания контейнерах будут отправлены на кремацию

СТОКГОЛЬМ, 13 мая. /ТАСС/. Эксгумация тушек забитых из-за инфицирования коронавирусом норок началась в четверг в Дании. Пробные работы планируется вести до субботы, сообщает агентство Ritzaus Bureau.

На эту тему
Страсти по норкам: как датские власти оказались под шквалом критики
Страсти по норкам:

Выкопанные из земли экскаватором тела животных в защищенных от протекания контейнерах будут отправлены на кремацию. Всего будет проведена утилизация тел животных общей массой 13,3 тонны из захоронений в Карупе и Холстебру. В следующем году на участках планируется разместить очистные сооружения, которые, возможно, будут работать в течение 10 лет.

Правительство Дании приняло 4 ноября прошлого года решение об уничтожении на зверофермах всех 17 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Коронавирус быстро распространялся на норковых фермах в королевстве.

Местные жители в местах захоронений забитых норок жалуются на возможные риски для здоровья. По утверждению властей, питьевая вода не представляет опасности, но загрязненные поверхностные воды могут попасть в озера и реки.

Теги
ДанияПандемия COVID-19
Археологи подсчитали точное число печатей Александра Невского
Их оказалось 146
Читать полностью