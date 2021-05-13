Роспотребнадзор напомнил, что означает маркировка "Е" на этикетке продуктов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пищевые добавки под маркировкой "Е" часто обозначают натуральные вещества и не оказывают негативного влияния на организм человека, напомнил Роспотребнадзор.

"Потребители часто думают, что все добавки в той или иной степени могут оказать негативные последствия на здоровье человека, но это заблуждение. Очень часто под маркировкой "Е" обозначают натуральные вещества: Е-100 - куркумин, Е-101 рибофлавин (или витамин В2), Е 160 - паприка, Е 140 - хлорофилл и многие другие полезные для здоровья вещества. В их основе есть пряности, зелень, овощи", - сообщается в четверг на сайте ведомства.

Обозначение "Е" является сокращением от слова "Европа", уточнили в Роспотребнадзоре. Пищевые добавки, которые обозначаются этой маркировкой, можно разделить на несколько основных групп: красители (Е1), подавляющие рост микроорганизмов в продуктах консерванты (Е2), окислители (Е3), стабилизаторы и эмульгаторы, сохраняющие консистенцию (Е4) и структуру (Е5) продукта, усилители вкуса и запаха (Е6). Антибиотики, глазирующие агенты и другие добавки маркируются как Е7.

В России по состоянию на 2020 год список запрещенных Е-добавок включает в себя восемь наименований: красители Е121, Е123 и Е128, консерванты Е216, Е217 и Е240, хлебопекарные улучшители Е924a и Е924b. Некоторые из них оказывают токсичное действие на организм, провоцируют онкозаболевания, способствуют задержке развития плода, разъясняет ведомство.

Чрезмерное употребление продуктов с безвредными пищевыми добавками может способствовать изменению пищевых привычек человека, продукты без них будут казаться безвкусными, предупреждает Роспотребнадзор.