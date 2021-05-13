Археологи подсчитали точное число печатей Александра Невского

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Археологи обнаружили, что великий князь Александр Невский за всю историю своего правления использовал 146 свинцовых печатей, подтверждавших истинность подписанных им договоров и документов. Это рекордно высокое значение для правителей Руси, сообщила в четверг пресс-служба Института археологии РАН.

"Полторы сотни печатей XIII века от одного правителя - случай исключительный. Такое большое количество сохранившихся до наших дней печатей Александра Ярославича и их широкое распространение по территории Руси свидетельствуют о его чрезвычайно насыщенной политической активности и подтверждает оценку князя как крупнейшей фигуры в истории этого периода", - заявил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков, чьи слова приводит пресс-служба института.

Вислые печати, или буллы, использовались в Византии и средневековой Европе для скрепления различных официальных документов. Они изготавливались при помощи специального щипцеобразного инструмента, буллотирия, куда вставлялась заготовка печати, прикрепленный к документу шнур, и по которому впоследствии наносился удар молотком.

В Древней Руси вислыми печатями скрепляли жалованные грамоты, договоры, указы, официальные послания и частные письма. Право пользования ими имели лишь представители высшей светской и церковной власти: князья, их наместники и некоторые бояре, киевские митрополиты, архиепископы и епископы, отдельные монастыри и их игумены, представители власти в Новгородском государстве.

По этой причине печати вызывают интерес у археологов и историков, изучающих политическое наследие Руси, в том числе и то, какую роль в ее жизни играли различные удельные и великие князья. Гайдуков и его коллеги по институту получили подобные оценки для одного из самых видных правителей XIII века, великого князя Александра Невского, правившего в Новгороде, Киеве и Владимире в разные годы жизни.

Наследие Александра Невского

Для получения подобных сведений российские археологи детально проанализировали результаты всех раскопок и исследований документов, которые велись в тех городах, где жил и правил великий князь. Это помогло им подготовить список всех булл, оставленных Александром Невским, и раскрыть некоторые обстоятельства их появления.

В общей сложности Александр Ярославич оставил 146 свинцовых печатей, что пока является рекордно высоким значением для всех древнерусских князей. Для сравнения, археологам удалось найти всего 54 печати князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Ярославича, а также несколько десятков булл братьев и сыновей Александра Невского.

Большинство печатей было найдено на территории резиденции новгородских князей, что подчеркивает важность Великого Новгорода в жизни Александра Невского. Лишь небольшая часть печатей была найдена на территории Южной и Западной Руси, что пока говорит о недостаточной изученности их наследия.

На большинстве этих печатей есть изображения и имена не только святых, но и светского всадника с мечом и короной, который предположительно является самим Александром Невским. Подобная традиция, как отмечают ученые, была больше характерной для средневековой Западной Европы, чем для древнерусских княжеств.

При этом археологи не исключают, что этот всадник может обозначать фигуру одного из святых воинов Александров. В частности, историки предполагают, что князь Александр был назван в честь святого Александра Римлянина, память которого чтится 13 мая. К этой дате в настоящее время и относят рождение святого благоверного князя Александра Невского, отметили авторы открытия.