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Житель Новгородской области получил штраф 350 тыс. рублей за призывы к терроризму

Согласно данным следствия, обвиняемый разместил в соцсетях публикации с призывами к террористической деятельности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Великого Новгорода, который обвинялся в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Новгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Великого Новгорода, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый разместил в сети в свободном доступе публикации с призывами к осуществлению террористической деятельности. Расследование уголовного дела осуществлялось при сопровождении УФСБ России по Новгородской области. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

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РоссияНовгородская область
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