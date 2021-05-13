Комитет Госдумы поддержал усиление наказания за разглашение данных ограниченного доступа

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять во втором чтении законопроекты об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа, а также о расширении оснований для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах защиты силовиков.

Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 5-10 тыс. рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей) и до 40-50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тыс. рублей). Ко второму чтению комитет поддержал поправки, согласно которым должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет. Кроме того, поправками предлагается ввести ответственность для юридических лиц - штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Поправки вносятся в статью 13.14 КоАП о санкциях за разглашение информации, доступ к которой ограничен законодательством, лицом, получившим доступ к таким данным в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

Помимо этого, комитет также рекомендовал принять во втором чтении другой законопроект, расширяющий основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностных лиц правоохранительных органов. Изменения вносятся в статью 320 Уголовного кодекса (УК), которая сейчас, в частности, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо ареста на срок до четырех месяцев, а в случае наступления тяжких последствий предусмотрено лишение свободы на тот же срок за разглашение данных о защите сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

По действующему законодательству, ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц. Законопроектом предлагается ввести "ответственность за разглашение сведений о применяемых в отношении защищаемых лиц мерах безопасности в случае, когда такое деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью". В случае вступления предлагаемых норм в силу разглашение таких сведений будет наказываться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.