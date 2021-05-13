Суд 10 июня рассмотрит четыре протокола на Telegram за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Мировой суд 10 июня рассмотрит вопрос о штрафах в отношении мессенджера Telegram еще на 16 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, к ведению которого относится мировой участок.

"422-й мировой участок 10 июня рассмотрит четыре протокола, составленные в отношении Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказали в суде. По каждому из них компанию могут оштрафовать на 4 млн рублей.

Накануне мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам по этой же статье, на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook и Google.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.