Комитет Госдумы поддержал к I чтению поправки о наказании для членов нежелательных НПО

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ отдельной ответственности за участие в иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной нежелательной в РФ. За руководство подобной организацией также вводятся санкции.

Согласно тексту, участие в работе такой НПО повлечет, в частности, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет. Кроме того, законопроектом предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до четырех лет.

Также предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО. Срок лишения свободы за это составит от двух до шести лет. Поправки вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса РФ, ответственность в которой для членов и руководителей нежелательных НПО сейчас не разграничена.

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым.