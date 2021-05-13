Матвиенко отметила сокращение утечки мозгов за рубеж

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивную динамику в сокращении утечки мозгов за рубеж и увеличении числа российских ученых, возвращающихся в РФ.

"Нам не только нужно, наконец, остановить утечку мозгов, но и стремиться к более амбициозной цели - обеспечить приток лучших специалистов со всего мира в нашу страну, возврат наших ученых, которые покинули Россию. Но объективности ради я хочу сказать, что и драматизировать сегодня этот вопрос нельзя, потому что налицо уже позитивная динамика как сокращения оттока мозгов, так и увеличения притока или возвращения наших ученых в Россию", - сказала она на парламентских слушаниях, посвященных научному потенциалу страны.

Спикер Совфеда подчеркнула, что нужно создавать условия для того, чтобы эта динамика и дальше была позитивной. Она также добавила, что Россия всегда открыта для международного научного сотрудничества.

"Мы готовы делиться опытом, наработками, приглашать иностранных ученых как для преподавательской, так и для исследовательской работы. Ни визовые, ни другие бюрократические препоны не должны мешать международной научной интеграции", - сказала Матвиенко.

По ее словам, анонсированные научно-технические программы и проекты требуют сегодня серьезных кадровых ресурсов и уже сейчас необходимо "позаботиться о решении этого вопроса, чтобы завтра вдруг не выяснилось, что работать в науке у нас уже больше некому".

Освещение достижения российской науки

Матвиенко также призвала снимать больше художественных фильмов о достижениях российской науки.

"Еще одна тема, на которую хотела бы обратить внимание, это популяризация науки, повышение авторитета ученых, престижа научной деятельности. Надо шире освещать новые достижения науки: снимать больше художественных, научно-популярных фильмов о вкладе ученых в развитие государства", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что популяризация научной деятельности является частью поддержки науки в России. "Здесь не надо бояться слов "государственный заказ". Всегда была и есть такая практика, потому что это государева политика - поддержка науки в стране", - подчеркнула спикер Совфеда.

Жилье для молодых ученых

Сенаторы совместно с правительством и научным сообществом разрабатывают законопроект о молодых ученых, председатель Совета Федерации предлагает прописать в документе обязанность предоставлять молодым ученым служебное жилье или льготную ипотеку.

"Сенаторами совместно с правительством, с представителями науки готовится законопроект о молодых ученых. Здесь наша главная задача - не потерять <...> те меры поддержки, которые уже действуют сегодня, и продумать новые. Например, в части обязательного предоставления служебного жилья либо льготной ипотеки, чтобы молодой, да, в общем-то, и не только молодой ученый чувствовал, что его работу ценят, что государство заинтересовано в результатах его труда", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что верхняя палата уделяет и продолжит уделять особое внимание поддержке молодых ученых. Матвиенко напомнила, что уже принят закон об аспирантуре, в котором прописано, что защита диссертации является непременным условием окончания аспирантуры. "Сейчас правительством готовятся подзаконные акты, и Совет Федерации будет внимательно мониторить этот процесс. Я надеюсь, что и [Российская] академия наук [будет следить за этим процессом]. Надо сделать все, чтобы нормативные акты сохранили концепцию, идеологию принятого закона", - заключила спикер СФ.