Комитет Госдумы поддержал к I чтению лишение свободы за насилие со стороны коллекторов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности.

Уголовный кодекс РФ (УК) предложено дополнить новой статьей 172.4 "Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц".

Документом предусмотрено наказание за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности граждан, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой уничтожения или повреждения, распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Согласно законопроекту, такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Если преступление было совершено группой лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет.

"Комитет поддерживает концепцию указанного законопроекта при условии его доработки ко второму чтению", - говорится в заключении комитета. В комитете указали на то, что в предложенной статье не уточняется, "кто является субъектом преступления: лица, осуществляющие деятельность по возврату задолженности", или любое физическое лицо. Депутаты также рекомендовали гармонизировать предложенные нормы с действующей статьей УК "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения". Законопроект предложено рассмотреть на заседании Госдумы 18 мая.